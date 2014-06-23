Курсанти-гвардійці навчаються на сучасних зразках бронетехніки
Старшокурсники Гвардійського факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» вдосконалюють професійну майстерність на сучасних зразках бронетехніки.
Під час практичних занять курсанти, які навчаються за напрямом підготовки озброєння та військова техніка, відпрацьовують практичні завдання на бойовій машині БМ «Оплот» та броньованій ремонтно-евакуаційній машині БРЭМ-84 «Атлет», що дає можливість попрактикуватися у монтажі та демонтажі двигуна танка в польових умовах.
Читайте такожЗ Харкова в райони проведення АТО направлено понад 380 тонн бронетанкового майна
"Ми тісно співпрацюємо з Державним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова», завдяки чому наші вихованці відпрацьовують низку практичних питань саме на нових зразках броньованої техніки. Це значно покращить їхню професійну майстерність", — зазначив начальник факультету полковник Олександр Серпухов.