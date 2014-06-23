Курсанти-гвардійці навчаються на сучасних зразках бронетехніки

15:50, 23 червня 2014
Військо
0 0

Старшокурсники Гвардійського факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» вдосконалюють професійну майстерність на сучасних зразках бронетехніки.

Курсанти вчаться на новітніх танках "Оплот" / Міноборони України

Під час практичних занять курсанти, які навчаються за напрямом підготовки озброєння та військова техніка, відпрацьовують практичні завдання на бойовій машині БМ «Оплот» та броньованій ремонтно-евакуаційній машині БРЭМ-84 «Атлет», що дає можливість попрактикуватися у монтажі та демонтажі двигуна танка в польових умовах.

Читайте такожЗ Харкова в райони проведення АТО направлено понад 380 тонн бронетанкового майна

"Ми тісно співпрацюємо з Державним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова», завдяки чому наші вихованці відпрацьовують низку практичних питань саме на нових зразках броньованої техніки. Це значно покращить їхню професійну майстерність", — зазначив начальник факультету полковник Олександр Серпухов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter