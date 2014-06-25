Мати загиблого солдата передала військовим спорядження, яке не встигла передати синові

Як повідомили УНІАН у Західному регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України 23 червня у Коломиї Івано-Франківської області поховали командира розвідувальної роти штабного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади ОК «Північ» капітана Степана Воробця, який загинув, потрапивши в засідку, яку організували терористи поблизу містечка Ямпіль Донецької області.

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Стоячи над могилою сина, до всіх присутніх звернулась мама Степана, Галина Степанівна: «Шановна громадо, завдяки всім вам я назбирала кошти, щоб купити бронежилет та каску, які захистили б мого сина в бою, завдяки вашій допомозі було куплено спеціальні прилади, що могли захистити мого сина, - сказала вона. – Та я не встигла передати все це йому. Не встигла захистити свою дитину. Спорядження зараз стоїть у нас вдома, воно нове, в упаковці. І я прошу дозволу у вас, громадо, передати все, те що куплене і за ваші кошти теж нашим хлопчикам, що воюють зараз на сході проти підлих загарбників нашої землі. Може це дозволить якійсь матері не втратити свою дитину". "Нехай ця війна скоріше закінчиться! Нехай наші діти повернуться живими до своїх домівок! І нехай більше наші жінки не плачуть за своїми рідними!..», - додала вона.