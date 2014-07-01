Усі військові частини в зоні АТО забезпечені технічними засобами

Про це повідомив начальник Центрального управління продовольчого забезпечення ЗС полковник Олександр Андрух. "З метою упорядкування продовольчого забезпечення тилом ЗС було внесено зміни до постанови Кабміну №426 від 29 березня 2002 року стосовно надання права офіцерам харчуватися за рахунок держави в польових умовах під час цілодобового чергування. Раніше під час польових виходів офіцери харчувалися тільки за плату, всі інші категорії військовослужбовців - безкоштовно. Також прийнято відповідне рішення про внесення змін до цієї постанови про харчування за рахунок держави громадян, призваних на військову службу по мобілізації", - розповів Олександр Андрух.

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Очікує на прийняття і проект урядового документу щодо забезпечення військовослужбовців у польових умовах водою питною бутильованою із розрахунку 1,5 л на добу.

Полковник Олександр Андрух повідомив, що харчування військовослужбовців ЗС сьогодні здійснюється за принципом аутсорсингу через 4 суб’єкти господарювання за двома напрямами: надання послуг з організації харчування в стаціонарних умовах та надання послуг із забезпечення продовольством в польових умовах.

"Вартість зазначених послуг визначається шляхом проведених процедур закупівлі для кожного суб’єкта господарювання окремо та становить на сьогодні: послуга з харчування в стаціонарних умовах від 34,66 грн до 39,75 грн, послуга із забезпечення продовольством в польових умовах від 24 грн до 30,18 грн. На сьогодні фактична вартість послуги із забезпечення продовольством в польових умовах становить від 34 грн, до 35,00 грн", - додав він.

Олександр Андрух наголосив, що сьогодні у всіх військових частинах введені і відновлені штатні посади військових кухарів. Стосовно харчування військовослужбовців у польових умовах (у тому числі в зоні АТО) він повідомив, що протягом квітня військові частини були доукомплектуванні кухарями із числа військовозобов’язаних, які здійснюють приготування їжі в польових умовах.

"Командир військової частини замовляє у суб’єкта господарювання необхідну кількість продуктів (на 7-10 діб в залежності від обстановки), а суб’єкт господарювання закуповує продукти згідно із заявкою та доставляє їх до базового табору. Тобто кожен командир військової частини забезпечує організацію харчування для свого підрозділу самостійно", - додав полковник Олександр Андрух.

За його словами, в базових таборах приготування їжі здійснюється штатними кухарями на польових технічних засобах. Звідти до блокпостів готова їжа доставляється в термосах.

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"Якщо відстань до блокпосту велика, то приготування їжі здійснюється безпосередньо на блокпосту. З базового табору туди доставляються продукти, і приготування їжі здійснюється позаштатними кухарями. Для цього кожний блокпост укомплектований малолітражними кухнями (на 10, 20, 30, 75 осіб), цистернами для води (на 320, 900, 1200 л), наметами для зберігання продуктів. Окрім технічної води для потреб військовослужбовців доставляється обов’язково ще й бутильована", -розповів Олександр Андрух.

Якщо ж вищезгаданими способами не вдається забезпечити харчування військовослужбовців, то ці підрозділи забезпечуються сухими пайками, які надходять до блокпостів через заявку командира кожного підрозділу до базового