В зону АТО відправлено чергову партію вітчизняних бронежилетів IV рівня захисту

Ці бронежилети виготовляються вітчизняним підприємством "ТЕМП-3000", які закуповує Міністерство оборони для військовослужбовців.

"Частина отримала засоби індивідуального захисту з метою подальшої доставки в район проведення АТО. Як тільки отримуємо бронежилети, завантажуємо їх, і машина одразу вирушає до місця призначення", - повідомив командир частини полковник Дмитро Штенберг.

За його словами, бронежилети "Корсар" витримують постріл зі стрілецької зброї. Він вважає, що це достойний засіб індивідуального захисту, тому що дозволяє витримувати в тому числі постріл з гвинтівки СВД. "Особисто бачив, що витримує під час тестового відстрілу бронежилетів. І ми намагаємось якнайшвидше забезпечити ними наших товаришів, щоб вони могли боронити державу", - сказав Дмитро Штенберг.

Командир частини також повідомив, що постачання бронежилетів триває щодня впродовж більше ніж 1,5 місяця. За словами полковника в зону АТО вже відправили 8,5 тис. бронежилетів, враховуючи ті, що були на залишках, і які пішли першими. З них 7,4 тис. нові бронежилети "Корсар".

"Зараз ми отримали гуманітарну допомогу від закордонних колег, і триває завантаження американських бронежилетів, котрі вже сьогодні будуть відправлені в район АТО", - підкреслив полковник, додавши, що це перша частина допомоги від США, яка була надана в кількості понад 700 бронежилетів такого ж класу захисту як і у вітчизняних.