День флоту України святкуватимуть в Одесі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, про це йшла мова під час зустрічі міністра культури Євгена Нищука із заступником командувача військово-морськими силами збройних сил, капітаном I рангу Андрієм Урсулом.

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Сторони обговорили, зокрема організаційні питання та питання культурної програми заходу.

Як зазначив Євген Нищук, він "вражений бойовим духом українських військових, загартованим на майданах країни. Військові конфлікти, з якими зіткнулася Україна на сході і півдні держави, об'єднують нас, роблять сильнішими, а тому - наша перемога є лише питанням часу".