Кабмін затвердив порядок фінансового забезпечення армії за рахунок благодійності

Уряд затвердив Порядок фінансового забезпечення потреб національної оборони держави (Збройних Сил) за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил.

Відповідна постанова Кабміну від 2 липня 2014р. №222 опублікована на Урядовому порталі.

Дія порядку також поширюється на інші військові формування та Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації.

Порядок визначає механізм відповідного забезпечення. Для отримання благодійних пожертв Міноборони та/або військові частини, заклади та установи відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби, що затверджується Мінфіном, відкривають в органах Казначейства спеціальні реєстраційні рахунки за відповідними бюджетними програмами. Для організації збирання благодійних пожертв від іноземних фізичних та юридичних осіб Міноборони може залучати благодійні організації, про що укладається угода про співробітництво.

Читайте такожУкраїнці перерахували на підтримку української армії понад 128,5 млн грн

Інформацію про реквізити рахунків для благодійних пожертв розміщується на сайті Міноборони, а також письмово надається за запитами благодійників.

Благодійні пожертви спрямовують відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку кошторисів на здійснення заходів щодо забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил. Також Порядком визначено механізм цільового спрямування коштів, переказу валютних надходжень.

Розподіл благодійних пожертв, що зараховані на спеціальні реєстраційні рахунки Міноборони для фінансового забезпечення потреб Збройних Сил за відповідними напрямами використання, затверджується міністром оборони або уповноваженою ним посадовою особою. Для забезпечення здійснення громадського контролю за використанням благодійних пожертв на базі Громадської ради при Міноборони утворюється консультативна комісія, до складу якої можуть входити представники громадських організацій.

Операції, пов’язані з використанням благодійних пожертв, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, що затверджується Мінфіном. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок благодійних пожертв здійснюється в установленому законом порядку.

Читайте такожУ Міноборони розповіли, що куплять для солдатів за рахунок благодійних коштів

У разі отримання благодійних пожертв у натуральній формі їх вартість має бути відображена у відповідному бухгалтерському обліку.

Порядком також прописано механізм надання можливості громадськості здійснювати контроль за ефективним використанням благодійних пожертв.