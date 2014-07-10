Одеські військові медики лікують поранених військовослужбовців

Про це повідомив начальник військово-медичного клінічного центру Південного регіону заслужений лікар України полковник медичної служби Володимир Майданюк, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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За його словами, попри велике навантаження, лікарі та весь медперсонал госпіталю працюють самовіддано й професійно, щодня повертаючи здоров’я десяткам воїнів. "Лише хірургічних операцій, які здійснюються в складних польових умовах і вдень, і вночі, за цей час нашими колегами було проведено понад 160. Чимало з них - складні, але військові медики виявилися підготовленими до такого серйозного випробування. І роблять вони свою велику справу на високому рівні", - підкреслив полковник медслужби Володимир Майданюк.

"Як показує життя та події, пов’язані з проведенням АТО на сході країни, постійно готуючись до роботи в надзвичайних умовах, ми рухалися у вірному напрямі. І головним підсумком цього є те, що завдяки військовим медикам багатьом пораненим воїнам повертається найголовніше - їхнє здоров’я", - наголосив Володимир Майданюк.

Розповідаючи про нелегкі польові будні своїх підлеглих, він також відзначив їх високий бойовий та морально-психологічний дух. Адже саме там вкотре свої найкращі професійні та людські якості виявили такі офіцери медичної служби, як полковник Віктор Кузьменко, підполковники Олена Лавринець, Владислав Горбенко, Олег Герасименко, Тетяна Мусієнко та багато інших, відданих клятві Гіппократа, висококваліфікованих спеціалістів.