Бойовики напали на силовиків у Дмитрівці на Донеччині, 5 військових поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У районі населеного пункту Дмитрівка з боку Російської Федерації з мінометів та важкої артилерії терористи обстріляли опорний пункт ротної тактичної групи повітряно-десантної бригади Збройних сил України», - заявив він.

«Бойовики наблизилися до опорного пункту на відстань близько 600-800 метрів, але атаку противника було відбито. Під час запеклого бою п’ятьох українських військовослужбовців поранено, втрати противника уточнюються», - додав Лисенко.

Також він нагадав, що позиції українських прикордонників були обстріляні артилерією з боку російського населеного пункту Куйбишеве.

«Ситуація на кордоні в зоні АТО залишається складною. Постійно застосовуються системи залпового вогню «Град», важка артилерія та міномети», - зазначив він.

Читайте такожРосійський військовий літак збив український Су-25 в небі Донбасу«Обстріли позицій прикордонників та сил АТО часто ведуться з території РФ», - додав Лисенко.

Читайте такожШтурмова авіація сил АТО знищила декілька Т-64 та БТРів терористів«Так, наші позиції на цій ділянці були обстріляні артилерією з боку російського населеного пункту Куйбишеве», - наголосив речник РНБО.

Населені пункти Куйбишево і Дмитрівка знаходяться поряд.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) загинули 5 військовослужбовців, ще 11 отримали поранення.