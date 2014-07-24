На Вінниччині почали ремонт спецобладнання для Збройних Сил України

У Вінниці державне підприємство «45-й експериментальний механічний завод» концерну «Укроборонпром» розпочав ремонт авто паливозаправників, автоцистерн та причеп цистерн для Збройних Сил України. У цехах підприємства проводять капітальний ремонт усіх вузлів автомобілів, а особливо — спецобладнання. Перші відремонтовані автомобілі для перевезення пально-мастильних матеріалів уже пройшли перевірку та днями будуть відправлені у військові частини.

За словами начальника управління забезпечення технічними засобами центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України полковника Андрія Тучапського, потреба в таких спецавтомобілях є дуже високою. Адже пальне зі складів та баз зберігання потрібно доставляти до військових частин чи підрозділів. А в умовах антитерористичної операції - ще гострішою. На підприємство вже доставлені 70 автомобілів, які потребують поглибленого регламентно-технічного обслуговування. Від загальної кількості автомобільної техніки, що до кінця року заплановано відремонтувати на заводі, це лише 30 відсотків.

"Це колишнє підприємство Міністерства оборони України, тому ми знаємо його можливості щодо відновлення саме такої автомобільної техніки. Більше того, свого часу завод спеціалізувався саме на виробництві автомобілів для перевезення пально-мастильних матеріалів, - зазначив полковник Андрій Тучапський. - Для реалізації замовлення Міністерства оборони тут є все необхідне, а перші відремонтовані зразки є яскравим тому підтвердженням".