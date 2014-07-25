Військові лікарі Дніпропетровщини продовжують надавати кваліфіковану медичну допомогу пораненим військовослужбовцям

Як зазначив заступник начальника Дніпропетровського військового госпіталю підполковник медичної служби Олег Поляков, на даний час військовий госпіталь працює з подвійним перевантаженням, медичний персонал практично цілодобово знаходиться на своїх робочих місцях та докладає максимум зусиль для надання допомогти пораненим.

Варто зазначити, що з часу проведення активної фази антитерористичної операції Дніпропетровський військовий госпіталь став основним центром надання екстреної медичної допомоги пораненим військовослужбовцям, яких евакуювали із зони бойових дій. Після надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги для подальшого лікування поранених перевозять до інших військових госпіталів нашої країни.

— На сьогодні ми не втратили жодного пацієнта. Це все досягнуто завдяки групам швидкого реагування, мобільним госпіталям, працівникам аеропорту, співробітникам медичної служби аеропорту, завдяки роботі лікарень нашого міста і військового госпіталю. Всі ці структури працюють як єдине ціле, — наголосив начальник клініки невідкладної хірургії військово-медичного клінічного центру Південного регіону полковник медичної служби Едуард Хорошун.