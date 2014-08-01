На Донеччині силовики збили безпілотник

Про це повіломляє прес-центр АТО в Facebook.

Літак-розвідник було знищено ракетою зенітного комплексу "Стріла-10".

"Апарат "Орлан-10", що стоїть на озброєнні російської армії, здійснював розвідувальний політ на висоті 2000 метрів. Безпілотник збили з першого пострілу зенітного ракетного комплексу "Стріла-10", - зазначили у підрозділі.

Після падіння БПЛА було досліджено фахівцями. За їхнім свідченням, оптична камера залишилась неушкодженою. Разом з тим, пристрою для збереження інформації в безпілотнику не було, що свідчить про те, що літак-розвідник здійснював передачу інформації в режимі «онлайн».

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Як розповідають військові, після польотів БПЛА позиції українських військових, як правило, піддавались артилерійським обстрілам