Сумська область відправила до зони АТО добровольців з УБОЗу

Як повідомили УНІАН у секторі зі зв'язків із громадськістю УМВС у Сумській області, на Донбас виїхали п'ять оперативних співробітників УБОЗ на чолі із заступником начальника управління.

«Наші бійці у складних бойових умовах займаються «зачисткою» території від озброєних бандформувань, проводять спецоперації будь-якої складності і навіть ті, які пов'язані з ризиком для життя. Вони готові до ефективного виконання завдань, поставлених керівництвом держави, МВС України», - стверджує начальник сумського УБОЗ, полковник міліції Володимир Гланц.Читайте такожСили АТО зайняли Ясинувату, розблокували шляхи на Дмитрівку і Дякове (карта)

За його інформацією, для особистого захисту правоохоронців забезпечили необхідним військовим спорядженням і засобами самозахисту. Це бронежилети четвертого класу, зручна форма сучасного зразка, лазерні пристрої для точнішої стрільби (коліматорні приціли), прилади для визначення цілі в екстремальних погодних умовах (тепловізори), лазерний далекомір.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі вже несуть службу правоохоронці зі спецпідрозділу «Сокіл» УМВС України в Сумській області.