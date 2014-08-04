Офіцери ЗСУ перемогли у всеукраїнському турнірі зі стронгмену «Богатир Дніпра-2014»

За словами організатора турніру, офіцера Повітряних Сил Збройних Сил України, голови Дніпропетровської обласної федерації стронгменів, дворазового чемпіона світу капітана Віталія Герасимова, з кожним роком цей турнір набуває популярності. Значно росте професіоналізм його учасників, відповідно, і вправи стають найважчими.

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"Цьогорічний турнір зібрав майже всіх найсильніших майстрів підйому та переносу непідсильних для звичайної людини предметів із Києва, Львова, Харкова, Полтави та, звичайно Дніпропетровська", — повідомив капітан Віталій Герасимов.

Головним рефері турніру став трьохразовий чемпіон світу, заслужений майстер спорту киянин Олександр Пеканов. Протягом двох годин учасники турніру виборювали звання кращого у відомих естафетах з богатирського багатоборства: переніс на швидкість 180-кілограмової валізи та перекидуванні 360-кілограмової покришки, перетягуванні вантажівки на дистанцію 20 метрів. У наступних етапах чемпіонату богатирі змагалися у піднятті 120-кілограмової штанги та перекидуванні цементних шарів вагою від 110 до 155 кілограмів.

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За підсумками змагань призові місця чемпіонату здобули офіцери Збройних Сил України — капітан Віталій Герасимов та підполковник Денис Дубровський. Дані офіцери проходять військову службу у Дніпропетровському та Миколаївському гарнізонах.

Після завершення турніру на запитання, як переможцям вдається поєднувати службу у війську з виступами на професійній спортивній арені, офіцери без вагань відповіли, що за великого бажання, сили волі та особистої дисциплінованості цілком до снаги з користю поєднувати заняття спортом, гідно служити у лавах Збройних Сил України та здобувати спортивні перемоги.