За добу українська армія 44 рази вступала в бій з терористами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, бойові сутички, зокрема, відбувались в районах населених пунктів Бирюки, Новодарське, Горлівка, Майорськ, Успенка, Кам'янка, Опитне, Новоганнівка, Військове, Степанівка, Вергунський роз'їзд, Красний Яр, Новосвітлівка, Благодатне, Новоторезьке, Розівка, Стукалова Балка, Камишне, Мілове та аеропорт “Луганськ”.

Читайте такожЗа добу російські безпілотники 5 разів порушували повітряний простір УкраїниЛисенко зазначив, що штурмовий загін десантників вступив у бій з терористами поблизу населеного пункту Успенка, у результаті чого бойовики зазнали втрат в живій силі та техніці.

Як повідомляв УНІАН, за останню добу в зоні АТО загинули 7 військовослужбовців збройних сил і 8 прикордонників.