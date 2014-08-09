До зони АТО відбув спецбатальйон "Золоті ворота"

Бійці батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Золоті ворота» поїхали на Схід України. Їх забезпечили всім необхідним для виконання службових завдань: формою, взуттям, спецзасобами, зброєю, медикаментами, харчуванням, водою і речами першої необхідності.

Про це повідомляється на сайті МВС України.

Крім того, повністю екіпіровані і озброєні снайперською і автоматичною зброєю, кулеметами, гранатометами тощо.

Читайте також300 підготовлених бійців батальйону "Золоті ворота" без пояснень не пускають в зону АТО - ЗМІ

Слід зазначити, що підрозділ «Золоті ворота» сформований виключно з добровольців.