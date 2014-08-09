До зони АТО відбув спецбатальйон "Золоті ворота"
10:53, 09 серпня 2014Військо
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Спецбатальйон "Золоті ворота" відбув до зони АТО. Працівники батальйону укомплектовані всім необхідним для виконання службових завдань.
Бійці батальйону «Золоті ворота» поїхали на Схід України / ТСН
Бійці батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Золоті ворота» поїхали на Схід України. Їх забезпечили всім необхідним для виконання службових завдань: формою, взуттям, спецзасобами, зброєю, медикаментами, харчуванням, водою і речами першої необхідності.
Про це повідомляється на сайті МВС України.
Крім того, повністю екіпіровані і озброєні снайперською і автоматичною зброєю, кулеметами, гранатометами тощо.
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Слід зазначити, що підрозділ «Золоті ворота» сформований виключно з добровольців.
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