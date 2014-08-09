Міноборони закупило 33 квартири для сімей загиблих учасників АТО
Міністерство оборони придбало 33 квартири для військовослужбовців, пенсіонерів та сімей загиблих учасників АТО, яка триває на сході України.
Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.
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"В місті Костопіль відбулося вручення оглядових ордерів та ключів на постійне і службове житло сім'ям 26 військовослужбовців. Ще 7 квартир зарезервовано для сімей загиблих учасників АТО. Ці квартири для військовослужбовців придбані за кошти Міністерства оборони у приватного забудовника у 172-квартирному будинку", - йдеться в повідомленні, і зазначається, що черговики Рівненського гарнізону отримали квартири з ремонтом та центральним опаленням.
"Будинок вже здано в експлуатацію і передано на баланс Костопільської міської ради. Будинок утеплили, а у дворі для маленьких жителів облаштовано дитячий майданчик", - зазначив начальник квартирно-експлуатаційного відділу підполковник Олег Падитель.
"На сьогоднішній день в черзі в гарнізоні перебуває 949 сімей", - зазначив голова житлової комісії Рівненського гарнізону полковник Володимир Кузик.