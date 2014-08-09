Міноборони закупило 33 квартири для сімей загиблих учасників АТО

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

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"В місті Костопіль відбулося вручення оглядових ордерів та ключів на постійне і службове житло сім'ям 26 військовослужбовців. Ще 7 квартир зарезервовано для сімей загиблих учасників АТО. Ці квартири для військовослужбовців придбані за кошти Міністерства оборони у приватного забудовника у 172-квартирному будинку", - йдеться в повідомленні, і зазначається, що черговики Рівненського гарнізону отримали квартири з ремонтом та центральним опаленням.

"Будинок вже здано в експлуатацію і передано на баланс Костопільської міської ради. Будинок утеплили, а у дворі для маленьких жителів облаштовано дитячий майданчик", - зазначив начальник квартирно-експлуатаційного відділу підполковник Олег Падитель.

"На сьогоднішній день в черзі в гарнізоні перебуває 949 сімей", - зазначив голова житлової комісії Рівненського гарнізону полковник Володимир Кузик.