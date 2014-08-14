РФ переправляє до України сучасні малогабаритні станції супутникового зв’язку
17:46, 14 серпня 2014Військо
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Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
REUTERS
Росія переправляє до України сучасні малогабаритні станції супутникового зв’язку Р-438М.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, ці системи - російського виробництва, вони дозволяють швидко та мобільно підтримувати зв’язок на великих відстанях з використанням відповідних супутників.
Одну з таких станцій нещодавно було вилучено українськими військовими під час бою в районі міста Лутугине Луганської області, сказав Лисенко.
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