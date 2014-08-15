У звільненому Вуглегірську бойовики облаштовували свої позиції серед багатоповерхівок

Мешканці нещодавно звільненого міста Вуглегірськ, що на Донеччині, поступово переходять до мирного життя. Після поневірянь, перебування у постійному страху перед обстрілами з боку терористів, люди нарешті змогли вийти з погребів та підвалів своїх будинків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як розповіли місцеві жителі, свої позиції терористи облаштували прямо на подвір’ях багатоповерхівок у центрі міста, а для їх зведення використовували рабську працю громадян. Там були і танки та важке озброєння. Але коли прийшли українські військові, терористи почали застосовувати тактику спаленої землі. Як свідчення — будівля місцевої школи, у яку влучили артилерійські снаряди.

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Роботи з відновлення інфраструктури міста тільки починаються, і її буде чимало. Перш за все місцеві мешканці просять відновити школу, адже не за горами перше вересня. Практично відразу до місцевих продовольчих магазинів почали завозити свіжий хліб та інші продукти. Відновили водопостачання, а незабаром в оселях городян з’явиться і світло, відновлять міжміське автобусне сполучення.