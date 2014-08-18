Українські військові знешкоджують бойовиків у Ясинуватій

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Українські війська проводять оперативну роботу зі знешкодження бойовиків в Ясинуватій», - заявив він.

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