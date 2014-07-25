Перекрито автосполучення України з Румунією: біля Чернівців люди протестують проти мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, люди почали перекривати автошляхи після того, як 24 липня в населені пункти області надійшли мобілізаційні розпорядження.

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Очевидець розповів УНІАН, що в даний момент на виїзді з Чернівців на трасі Чернівці - Шичава споруджується потужна барикада з бетонних блоків, а сполучення України з Румунією повністю перекрито.

Ті водії, яким потрібно їхати в Румунію, зараз змушені їхати в об'їзд, через Молдову, повідомили очевидці.

24 липня місцеві жителі перекрили автошлях у селі Волока Глибоцького району. Вранці 25 липня, дорогу перекрили в двох селах Глибоцького та кількох населених пунктах Сокирянського району Чернівецької області.

Протестуючі обурюються тим, що до війська кличуть простих людей, у той час як дітей можновладців мобілізація оминає. Крім того, люди нарікають на незабезпеченість українських військових, які беруть участь в АТО.

Свої претензії протестувальники мають намір викласти у зверненні до президента України.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Верховна Рада України затвердила указ президента "Про часткову мобілізацію". 23 липня, президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію».

У пояснювальній записці до документа зазначається, що “необхідність прийняття рішення про часткову мобілізацію зумовлена поширенням проявів тероризму на території України, що призводять до загибелі мирного населення, військовослужбовців і працівників військових формувань та правоохоронних органів України у східних регіонах держави, концентрацією угруповань військ (сил) зі значним наступальним потенціалом на території Російської Федерації поблизу державного кордону України, загрозою нападу, небезпекою державній незалежності України”.

У документі зазначено, що “мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набрання чинності названим Указом”. Закон набув чинності з дня його опублікування.