Під Іловайськом силовики знищили два "Гради" терористів

17:22, 20 серпня 2014
Військо
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Під Іловайськом Донецької області українські військові знищили дві системи залпового вогню «Град», з яких терористи вели вогонь по силах АТО та житлових районах міста.

Фото Міністерства оборони РФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної гвардії України.

Військовослужбовці батальйону оперативного призначення Нацгвардії України «Донбас», підрозділи ЗСУ, добровольчі батальйони МВС «Дніпро», «Шахтарськ» та «Азов» продовжують знешкодження окремих озброєних груп терористів у віддалених районах Іловайська. Наразі точаться запеклі бої, поінформували в прес-службі.

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