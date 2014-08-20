Під Іловайськом силовики знищили два "Гради" терористів
17:22, 20 серпня 2014Військо
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Під Іловайськом Донецької області українські військові знищили дві системи залпового вогню «Град», з яких терористи вели вогонь по силах АТО та житлових районах міста.
З боку терористів зафіксовано численні втрати / Фото Міністерства оборони РФ
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної гвардії України.
Військовослужбовці батальйону оперативного призначення Нацгвардії України «Донбас», підрозділи ЗСУ, добровольчі батальйони МВС «Дніпро», «Шахтарськ» та «Азов» продовжують знешкодження окремих озброєних груп терористів у віддалених районах Іловайська. Наразі точаться запеклі бої, поінформували в прес-службі.
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