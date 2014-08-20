Під Іловайськом силовики знищили два "Гради" терористів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної гвардії України.

Військовослужбовці батальйону оперативного призначення Нацгвардії України «Донбас», підрозділи ЗСУ, добровольчі батальйони МВС «Дніпро», «Шахтарськ» та «Азов» продовжують знешкодження окремих озброєних груп терористів у віддалених районах Іловайська. Наразі точаться запеклі бої, поінформували в прес-службі.

Читайте такожУ Харцизьку терористи з "Градів" ведуть обстріл у напрямі Іловайська і Зугреса З боку терористів зафіксовано численні втрати, додали у Нацгвардії.