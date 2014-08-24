Для українських військових створили буклет-оберіг "Повертайся живим!"

З метою підняття бойового духу українських військовослужбовців, задіяних в проведенні антитерористичної операції, сприяння морально-психологічному одужанню поранених у зоні АТО творчий колектив редакції Центрального друкованого органу Міністерства оборони України журналу «Військо України» видав та презентував буклет-оберіг «Повертайся живим!».

Тематичне наповнення буклету — дитячі вірші, малюнки, звернення до військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових структур, задіяних у проведенні АТО.

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Формат буклету — А6, загальний наклад 10000 примірників.

9500 примірників буде передано для підрозділів Збройних Сил України, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. Решта накладу будуть розповсюджуватися під час заходів з вшанування та реабілітації поранених військовослужбовців, які знаходяться на лікуванні у медичних закладах Збройних Сил України.