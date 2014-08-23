Німеччина прийме на лікування 20 тяжкопоранених бійців АТО
16:34, 23 серпня 2014Військо
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Німеччина прийме на лікування 20 тяжкопоранених українських військовослужбовців.
Німеччина лікуватиме 20 українських військовослужбовців / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.
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