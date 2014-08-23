Німеччина прийме на лікування 20 тяжкопоранених бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

Читайте такожПорошенко анонсував “план Меркель” з відновлення Донбасу - сподівається на 500 млн євроПорошенко подякував Меркель за те, що Німеччина прийняла рішення за власний рахунок прийняти на лікування 20 найважче поранених українських військовослужбовців.