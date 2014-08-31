У РНБО не виключають, що російські десантники вже перебувають у Донецьку

У Раді національної безпеки та оборони України не виключають, що російські десантники потрапили на територію Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, сказав речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

”У нас є інформація, що на територію України зайшли штатні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Тому нас не здивує, якщо в Донецьку їх побачать”, - зазначив він.

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На запитання щодо загальної кількості російських військових на сході України Лисенко відповів, що чисельність невідома, а до активного перетину росіянами українського кордону фіксувалося перебування до 45 тис. військових РФ поблизу кордону.