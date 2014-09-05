РНБО: бойовики та російські війська у бік Маріуполя не просувались

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожПід Маріуполем біля села Широкине іде бій (карта АТО)"Станом на 16.30 поблизу Маріуполя у районі Широкіного військові РФ продовжували обстрілювати позиції сил АТО. Просування російських військ у бік Маріуполя не було", - сказав Лисенко.

За його словами, серед українських військовослужбовців є поранені, їх доставляють до медичних закладів Маріуполя та інших населених пунктів.

Читайте такожБойові дії в межі Маріуполя не проводились і не проводяться - радник Тарути"На даний момент інформація щодо кількості втрат уточнюється. Військовослужбовці Нацгвардії та добровольчих батальйонів разом зі Збройними силами надійно тримали оборону міста", - зазначив Лисенко.