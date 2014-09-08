Курсанти під час стажування в АТО отримали нагороди

В зоні проведення антитерористичної операції відбулося нагородження двадцяти семи курсантів Військової академії (м. Одеса) та Факультету військової підготовки НТУ"ХПІ" (м. Харків) за добросовісне виконання службових обов’язків: кожен отримав почесний нагрудний знак «За взірцевість у військовій службі» III ступеню.

Майже місяць курсанти ремонтували бойову техніку, яка виконувала завдання на передових позиціях. За словами фахівців інженерних служб сил АТО, вони продемонстрували високі вміння та знання. А найголовнішим їхнім здобутком став досвід організації та проведення ремонтних робіт у реальній бойовій обстановці. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Віктор Муженко особисто привітав майбутніх офіцерів.

"Мені приємно бачити в строю молодих людей, на грудях яких вже є нагороди за відмінне виконання обов’язків, - зазначив генерал-полковник Віктор Муженко. - Збройним Силам України як ніколи потрібні офіцери—патріоти, офіцери, мотивовані до сумлінного виконання завдань, командири-лідери. Ви отримали унікальні знання та навички в бойових умовах. Це допоможе вам у майбутньому стати потужними військовими керівниками. Я дякую вам за службу і за вашу роботу. Ви зробили дійсно значну справу. І бажаю вам успіхів у подальшому навчанні", - наголосив генерал-полковник Віктор Муженко