Армії обіцяють 145 одиниць новітньої техніки до кінця року

Міністерство оборони України розраховує до кінця 2014 року купити і передати українській армії 145 одиниць новітньої військової техніки, включаючи літаки і вертольоти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в четвер заявив директор департаменту розробок і закупівлі озброєння і військової техніки Міністерства оборони України Ігор Одноралов.

«За кошти, які виділені державою на закупівлю військової техніки, ми плануємо одержати до кінця року 145 основних зразків озброєння військової техніки. Це літаки, вертольоти, броньовані машини», - сказав Одноралов.

За його словами, до кінця року Збройним силам також направлять більш як 500 зразків новітньої стрілецької зброї, більш як 2 тис. приладів спостереження і прицілювання, здебільшого тепловізорів, і близько 200 засобів зв'язку і комунікації.

Крім того, Міноборони розраховує до кінця року провести ремонт техніки, що вже є на озброєнні. Як наголосив присутній на прес-конференції тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника озброєння Збройних сил України полковник Владислав Шостак, Міноборони розраховує кожного місяця одержувати по 20-30 одиниць відремонтованої техніки.

«На сьогодні ми розмістили на ремонтних підприємствах більш як 500 одиниць техніки, 50 вже після ремонту одержали. Щомісячно ми розраховуємо одержувати по 20-30 одиниць техніки», - сказав Шостак, додавши, що загалом укладено більш як 900 договорів на ремонт техніки.

Читайте такожМіноборони відзвітувало, скільки і на що витратили грошей із резервного фонду

Як повідомляв УНІАН, у серпні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що уряд додатково виділив на потреби АТО 9,1 млрд грн, які буде спрямовано на закупівлю нової техніки і ремонт наявної.