Заняття десантників проходять в умовах максимально наближених до бойових

Більшість практичних занять проходять в умовах максимально наближених до бойових, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

З цією метою розробленні спеціально-тактичні обстановки на навчальних місцях. Для прикладу, під час виконання вправ навчальних стрільб зі стрілецької зброї інструктори за допомогою шумових, димових засобів адаптують “крилатих піхотинців” до ситуацій наближених до тих, які можуть бути під час вогневої сутички з ворогом.

Триває вдосконалення особовим складом взводів дій при прикритті підрозділів під час наступу ворожої бронетанкової техніки та знищення її гранатометним озброєнням.

У свою чергу, воїни-снайпери на тактичному полі відпрацьовують різноманітні практичні вправи метою яких є точність, швидкість стрільби та злагодженість дій.

Розвідгрупи тренуються щодо маскування своїх позицій, ведення спостереження, облаштовування засідок на шляху руху противника та знищення його.

Велику увагу інструктори приділяють підготовці штурмових груп до дій в лісовій місцевості, в населених пунктах, знешкодження ворога в будівлях, звільнення заручників.