Ремонтні підрозділи збройних сил відновили 12 тис. одиниць військової техніки

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника озброєння збройних сил полковник Владислав Шостак, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони. Він зауважив, що сьогодні однією із основних проблем у відновленні військової техніки є її тривале зберігання без використання.

"З початку року силами ремонтних підрозділів збройних сил із залученням виїздних ремонтних бригад підприємств відновлено понад 12 тис. одиниць військової техніки. Зокрема, це техніка, яка перебувала на тривалому зберіганні і через це частково втратила свої характеристики. З виділенням додаткових коштів ця робота проводитиметься активніше", - повідомив полковник Владислав Шостак.

Він зазначив, що на сьогодні Збройні Сили України уклали більше 900 договорів на ремонт військової техніки. На ремонтних підприємствах розміщено 500 одиниць техніки, із яких 50 вже відремонтовано і поставлено у війська.

"Щомісяця ми розраховуємо отримувати по 20-30 одиниць військової техніки. Очікуємо до кінця року привести в бойову готовність всі зразки ОВТ", - підкреслив полковник Владислав Шостак.

За його словами, найближчим часом на виділений фінансовий ресурс оборонне відомство планує закупити те, що вже давно не закуповувалося - авіагуму, акумуляторні батареї, автомобільні запчастини тощо. Зобов’язання взяті вже по 80% виділених коштів.

Водночас, питання ремонту військової техніки ускладнюється тим, що чимало комплектуючих вітчизняного ОВТ виробляється в Російській Федерації.