Особовий склад батальйону "Фенікс" проводить бойове злагодження

Заходи з бойової підготовки підрозділу відбуваються на одному з військових полігонів Миколаївщини. Як розповів командир батальйону, інтенсивність занять дуже висока.

"Солдати тренуються з усіх предметів бойової підготовки, при цьому активно напрацьовуючи досвід бойових дій, який їм передають офіцери, які воювали на сході країни", — зазначив керівник.

Під час занять військовослужбовці навчаються також застосовувати безпілотні літальні апарати — квадрокоптери, які закупили для батальйону волонтери на чолі з радником Президента Юрієм Бірюковим.

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Важливим елементом навчань є заняття з надання першої медичної допомоги, що також вивчають військовослужбовці.

За словами Юрія Бірюкова, морально-психологічний стан колективу високий. Серед них є багато військовослужбовців запасу з досвідом бойових дій. Після завершення етапу бойового злагодження батальйон буде готовий до виконання будь-якого завдання за призначенням.