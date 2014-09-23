У Міноборони планують до кінця року перейти на електронний документообіг

В рамках створення системи електронного документообігу Міністерства оборони України з 15 вересня 2014 року на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій розпочато навчання відповідних категорій користувачів.

Читайте такожЗ АП зникнуть стоси паперу: чиновники переходять на електронний документообіг

Запровадження електронного документообігу сприятиме оптимізації роботи військовослужбовців та працівників Міністерства оборони та Збройних Сил України, дозволить прискорити та поліпшити процеси обміну інформацією, ухвалення рішень керівництвом, а також взаємодії з органами виконавчої влади.

В подальшому планується розширення системи електронного документообігу та її запровадження у кожній військовій частині та установі Збройних Сил України.