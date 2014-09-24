Під Шахтарськом бойовики обстріляли сили АТО з "Градів", танків і мінометів
13:51, 24 вересня 2014Військо
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23 вересня у селі Малоорлівка Шахтарського району Донецької області бойовики з установок "Град", танків і мінометів обстріляли блокпост сил АТО, після чого вчинили невдалу спробу його штурму.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Андрій Лисенко.
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За його словами, спробу штурму було відбито, втрат серед українських військових немає.
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