Під Шахтарськом бойовики обстріляли сили АТО з "Градів", танків і мінометів

13:51, 24 вересня 2014
Військо
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23 вересня у селі Малоорлівка Шахтарського району Донецької області бойовики з установок "Град", танків і мінометів обстріляли блокпост сил АТО, після чого вчинили невдалу спробу його штурму.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Андрій Лисенко.

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За його словами, спробу штурму було відбито, втрат серед українських військових немає.

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