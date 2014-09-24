Під Шахтарськом бойовики обстріляли сили АТО з "Градів", танків і мінометів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Андрій Лисенко.

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За його словами, спробу штурму було відбито, втрат серед українських військових немає.