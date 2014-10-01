У курсантів Харківського університету Повітряних Сил ім. Кожедуба триває льотна практика

16:51, 01 жовтня 2014
Військо
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У третьокурсників льотного факультету Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які опановують літаки типу Л-39 «Альбатрос» та вертоліт Мі-8МТ, триває цьогорічна льотна практика.

Фото Міністерства оборони України

Навчаються азам льотної справи курсанти на базі навчально-авіаційної бригади, де під наглядом досвідчених льотчиків-інструкторів «кожедубівці» збільшують свій нальотний час.

"Курсанти-льотчики впевнено закріплюють програму цьогорічного льотного навчання. На сьогодні вони отримали вже понад 32 години нальотного часу, і цей показник вони постійно збільшуватимуть", — зазначив командир навчально-авіаційної бригади військовий льотчик першого класу полковник Геннадій Дубовик.

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