У курсантів Харківського університету Повітряних Сил ім. Кожедуба триває льотна практика

Навчаються азам льотної справи курсанти на базі навчально-авіаційної бригади, де під наглядом досвідчених льотчиків-інструкторів «кожедубівці» збільшують свій нальотний час.

"Курсанти-льотчики впевнено закріплюють програму цьогорічного льотного навчання. На сьогодні вони отримали вже понад 32 години нальотного часу, і цей показник вони постійно збільшуватимуть", — зазначив командир навчально-авіаційної бригади військовий льотчик першого класу полковник Геннадій Дубовик.

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