Американські військові медики ознайомилися з потребами українських колег

У Вінниці відбулася робоча зустріч представників Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону з військовою делегацією управління матеріально-технічного забезпечення командування Збройних сил США в Європі, регіонального медичного центру у м. Ландштуль та 30 медичної бригади.

У рамках заходу відбувся брифінг, під час якого американських колег ознайомили з можливостями мобільного шпиталю, способами і методами евакуації поранених з поля бою, яка фахова допомога надається на передовій та у стінах медичного закладу. Крім того, обговорили ряд питань щодо визначення обсягів допомоги українським військовим у сфері медичного обслуговування.

Начальник Центру полковник медичної служби Сергій Петрук наголосив на необхідності діалогу, обміну досвідом між військовими медиками обох держав, звернув увагу, що більшість військових лікарів Центру вже по кілька разів виконували функціональні обов’язки в зоні АТО.

"За час перебування в Україні ми плануємо відвідати п’ять військових лікувальних закладів. У склад делегації увійшли військові лікарі, які мають великий досвід надання медичної допомоги в бойових умовах, експерти з логістики, стратегічного планування та міжнародного досвіду", — зазначив керівник делегації полковник Джон Мітчел.

"Нам хочеться сподіватися, що незабаром українські військовослужбовці отримають потужну допомогу в галузі військової медицини, будуть розгорнуті консультаційні, тренінгові програми та проекти. Саме для цього ми ознайомлюємося з вашими можливостями та потребами", — розповів він.

Крім того, перебуваючи у медичній установі, іноземні гості зустрілися з начальниками клінік, відділень, які виконували завдання на південних та східних рубежах країни, відвідали військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію у медичному закладі.

Чимало позитивних вражень іноземні гості отримали від санітарного літака АН-26 «Віта», з можливостями якого мали можливість ознайомитися, перебуваючи на одному з військових аеродромів.

Американські військовослужбовці зазначили, що медичні послуги, які надаються в закладі, відповідають світовому рівню, а особовий склад застосовує сучасні методи та техніку.