У Командуванні Повітряних Сил обговорили питання модернізації авіаційної техніки
Сьогодні, 6 жовтня, відбулася робоча нарада представників Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, управління військових представництв Міністерства оборони України, Державного концерну «Укроборонпром» та директорів авіаційних ремонтних підприємств.
Метою заходу було вирішення питань, які виникають під час виконання ремонту авіаційної техніки, та узгодження своєчасного і найбільш ефективного виконання заходів із ремонту, які плануються на 2015 рік.
Присутній на заході Командувач Повітряних Сил генерал-полковник Юрій Байдак зазначив, що для відновлення та підтримання справності авіаційної техніки Повітряних Сил Збройних Сил України у 2014 році доведено фінансовий ресурс у сумі понад 510 млн грн, що дозволило максимально завантажити потужності вітчизняних державних підприємств. Він повідомив, що на цей час з авіаційних ремонтних підприємств вже отримано 8 відремонтованих літальних апаратів, а до кінця 2014 року планується отримати ще 20.
Також учасники наради обговорили й уточнили орієнтовний план ремонту та модернізації авіаційної техніки на 2015 рік з урахуванням можливостей підприємств оборонно-промислового комплексу України, та розглянули шляхи вирішення проблемних питань.