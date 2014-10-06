У Командуванні Повітряних Сил обговорили питання модернізації авіаційної техніки

Метою заходу було вирішення питань, які виникають під час виконання ремонту авіаційної техніки, та узгодження своєчасного і найбільш ефективного виконання заходів із ремонту, які плануються на 2015 рік.

Присутній на заході Командувач Повітряних Сил генерал-полковник Юрій Байдак зазначив, що для відновлення та підтримання справності авіаційної техніки Повітряних Сил Збройних Сил України у 2014 році доведено фінансовий ресурс у сумі понад 510 млн грн, що дозволило максимально завантажити потужності вітчизняних державних підприємств. Він повідомив, що на цей час з авіаційних ремонтних підприємств вже отримано 8 відремонтованих літальних апаратів, а до кінця 2014 року планується отримати ще 20.

Також учасники наради обговорили й уточнили орієнтовний план ремонту та модернізації авіаційної техніки на 2015 рік з урахуванням можливостей підприємств оборонно-промислового комплексу України, та розглянули шляхи вирішення проблемних питань.