Рівненському гарнізонному госпіталю передали унікальний прилад для лікування пацієнтів

За словами розробника, такі прилади вже надійшли для потреб військово-медичних установ, де проходять лікування та реабілітацію учасники антитерористичної операції на сході України. Цього разу за сприяння групи волонтерів «Допомога армії — Рівне» безкоштовно передати «Дерматом» було вирішено до Рівненського гарнізонного військового госпіталю.

— Аналогів такого приладу у світі є всього кілька і вони дорого коштують. «Дерматом» дозволяє отримувати ультратонкі шкірні трансплантати, що в українській медицині до цього було практично не можливо. Тепер, поряд з провідними клініками світу, ним будуть користуватися і рівненські військові лікарі, — наголосив прокоментував Андрій Ковальчук.

Начальник травматологічного відділення госпіталю майор медичної служби Тарас Скрига зазначив, що за весь період надходження поранених пацієнтів, не менше десяти учасників АТО потребували трансплантацію шкіри. Це в основному були поранення верхніх і нижніх кінцівок. За словами військового медика — цей прилад дозволить якісніше проводити необхідні процедури та більшій кількості пацієнтів.

— Наявність його у нас це крок вперед для гарнізонного військового госпіталю. Ми робимо усе можливе, аби наші герої-учасники АТО отримували якісне медичне забезпечення та швидше одужували. А подарований прилад, стане нам незамінним помічником у цій нелегкій справі, — розповів начальник установи полковник медичної служби Олексій Кльонов.

Слід зауважити, що це вже другий подарунок гарнізонному військовому госпіталю. Дещо раніше, лікарям у погонах передали апарат для аналізу крові «Гематологічний аналізатор».