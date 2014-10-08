Основою нової 14-ї бригади стануть бійці розформованої 51-ї

Таке рішення президент Петро Порошенко прийняв під час зустрічі з бійцями та командирами 51-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України, яка брала участь в бойових діях у зоні АТО, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

На початку зустрічі президент закликав усіх присутніх чесно, дивлячись очі-в-очі, розповісти про перебіг подій за весь час несення служби в зоні АТО. "Нам потрібно дати правдиву оцінку цим діям. Треба бути чесними. Там, де воювали, - треба визнавати героїзм цих бійців. Там, де були факти дезертирства, - треба відповідати", - наголосив президент.

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Окремі підрозділи 51-ї бригади проявили героїзм у боях за Савур-Могилу та у звільненні багатьох населених пунктів на Донбасі. Особливо президент відзначив героїзм розвідників з батальйонно-тактичної групи "Колос", яка однією з перших взяла під контроль Савур-Могилу; протитанковий артилерійський підрозділ, який знищив значні сили противника; ремонтну бригаду, яка, попри обстріл, виконувала свої обов’язки, та танковий підрозділ, який здійснив рейд на ворога під час виходу українських військ під Іловайськом.

З іншого боку, підкреслив Порошенко, в цій частини було зафіксовано близько чотирьох десятків випадків дезертирства, а події під Волновахою стали соромом для української армії, коли в результаті пияцтва та непрофесійних дій загинуло багато військових.

"Нам потрібна правда, якою б вона не була", - наголосив президент. "Нам потрібно відзначити справжніх героїв і дати належну оцінку тим, хто не витримав і схибив. На жаль, такі військовослужбовці були у вашій частині. Перед пам’яттю загиблих героїв та тих, хто, попри все, вистояв і не злякався, ми маємо обов'язок бути мужніми і чесними як в оцінках дій 51-ї бригади, так і в оцінках дій інших підрозділів Збройних сил України", - зауважив Порошенко.

За словами президента, основою нової бригади мають стати герої 51-ої. «Ті підрозділи, які героїчно себе проявили, не мають бути розформовані. Вони мають у повному складі зі збереженням своїх традицій стати основою нової бригади, - заявив він. - Ті ж випадки, коли військовослужбовці проявили слабкість духу та стали дезертирами, будуть об'єктивно розслідувані".

Після в розмови президент доручив в.о. командира бригади представити бійців, які проявили мужність, до нагород. "Я вами пишаюся, як український президент, і дякую за вашу мужність та героїзм", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня Порошенко заявив, що 51-шу бригаду, яка здалася у полон, буде розформовано.

"Щодо подій під Волновахою... щодо подій біля Червонопартизанська, де здалися в полон військовослужбовці 51-ї бригади, мною було дано доручення розформувати бригаду", - сказав президент.

Глава держави зазначив, що "на місці постійної дислокації 51-ї буде сформована нова бригада, нової якості, з інших військовослужбовців, під іншим керівництвом".

"Буде називатися 14-та бригада, і цей процес уже почався", - сказав Порошенко.

29 липня більше 40 бійців 51-ї бригади перетнули кордон з Росією в районі пункту Ізварине в Луганській області. За словами офіцера 51-ї бригади, бійці були змушені це зробити, щоб не потрапити під обстріл терористів. Потім військові були доставлені до Запоріжжя у військову частину.