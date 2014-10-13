Делегація України зустрілась із керівним складом політичних та військових структур НАТО

Зокрема, під час зустрічей із заступниками Генерального секретаря НАТО з політичних справ та політики безпеки Т.Стаматопулосом та з оборонного політики та планування Х.Брауссом сторони обговорили питання безпекової ситуації в Україні та перспектив її подальшого розвитку, стану та пріоритетних напрямів співробітництва України з Альянсом у світлі рішень Уельського самміту НАТО, а також проблемних питань та шляхів їх вирішення.

Значну увагу під час зустрічей було приділено питанню стану проведення Комплексного огляду сектору безпеки і оборони України для визначення засад, пріоритетів та напрямів розвитку на середньострокову та довгострокову перспективу. У цьому зв’язку було зазначено про важливість всебічного використання значного досвіду НАТО у сфері оборонного планування та ефективного використання іноземних радників, які надають допомогу складовим сектору безпеки і оборони України.

Також співрозмовники детально обговорили питання імплементації нових трастових фондів для зміцнення обороноздатності української армії, у тому числі з модернізації системи управління, удосконаленні систем логістики та стандартизації, кіберзахисту, соціальної адаптації та медичної реабілітації військовослужбовців.

Читайте такожУкраїна і НАТО готують дорожню карту взаємосумісності збройних силЗа підсумками зустрічей було досягнуто домовленостей про продовження конструктивного воєнно-політичного діалогу, якомога скорішого початку практичної імплементації нових проектів зі зміцнення бойових спроможностей Збройних Сил України та досягнення сумісності комплекту визначених сил та засобів Збройних Сил України з військовими формуваннями Альянсу, а також всебічної координації та гармонізації програм і планів багатостороннього та двостороннього співробітництва.