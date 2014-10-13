Делегація України зустрілась із керівним складом політичних та військових структур НАТО
Сьогодні, 13 жовтня, під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі делегація України на чолі з заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України — Голови української частини Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня генерал-полковником Михайлом Ковалем провела низку робочих зустрічей з керівним складом політичних та військових структур Альянсу.
Зокрема, під час зустрічей із заступниками Генерального секретаря НАТО з політичних справ та політики безпеки Т.Стаматопулосом та з оборонного політики та планування Х.Брауссом сторони обговорили питання безпекової ситуації в Україні та перспектив її подальшого розвитку, стану та пріоритетних напрямів співробітництва України з Альянсом у світлі рішень Уельського самміту НАТО, а також проблемних питань та шляхів їх вирішення.
Значну увагу під час зустрічей було приділено питанню стану проведення Комплексного огляду сектору безпеки і оборони України для визначення засад, пріоритетів та напрямів розвитку на середньострокову та довгострокову перспективу. У цьому зв’язку було зазначено про важливість всебічного використання значного досвіду НАТО у сфері оборонного планування та ефективного використання іноземних радників, які надають допомогу складовим сектору безпеки і оборони України.
Також співрозмовники детально обговорили питання імплементації нових трастових фондів для зміцнення обороноздатності української армії, у тому числі з модернізації системи управління, удосконаленні систем логістики та стандартизації, кіберзахисту, соціальної адаптації та медичної реабілітації військовослужбовців.
Читайте такожУкраїна і НАТО готують дорожню карту взаємосумісності збройних силЗа підсумками зустрічей було досягнуто домовленостей про продовження конструктивного воєнно-політичного діалогу, якомога скорішого початку практичної імплементації нових проектів зі зміцнення бойових спроможностей Збройних Сил України та досягнення сумісності комплекту визначених сил та засобів Збройних Сил України з військовими формуваннями Альянсу, а також всебічної координації та гармонізації програм і планів багатостороннього та двостороннього співробітництва.