Родини загиблих в АТО пілотів стали новоселами

Не залишилася осторонь цього питання і Київська обласна Державна адміністрація. Напередодні її очільник Володимир Шандра вручив ключі від двох трикімнатних та однієї двокімнатної квартири у Борисполі вдовам військовослужбовців Бориспільської бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, які загинули на сході України.

Квартири будувалися за найвищими стандартами. Самі помешкання обладнані усім необхідним, але потребують додаткового ремонту. Тому керівництво області прийняло рішення виділити кожній родині загиблих захисників України матеріальну допомогу в розмірі 30 тис грн. Надалі очільник області пообіцяв допомогу з ремонтом квартир, адже всі вони мають чималу загальну площу — від 54 до 91 квадратних метрів.

— Ніхто не замінить жінкам втрачених чоловіків, але все, що ми можемо, ми зробимо. З будь-яких проблем та питань звертайтеся — допоможемо, — наголосив голова облдержадміністрації Володимир Шандра.

Віталіна Тарасова — вдова військового льотчика Героя України підполковника Костянтина Могилка. Її чоловіка вважали одним із кращих пілотів-транспортників у країні. Вона залишилася одна виховувати доньку та сина.

— Дуже важливо, що у таку важку мить командування частини та керівництво району та області не залишилися осторонь нашої біди та підтримали нас. Без їхньої підтримки нам було б важче, — зазначила дружина Героя України.