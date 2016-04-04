ПриватБанк запустив сервіс народного кредитування українського бізнесу

4 квітня ПриватБанк запустив принципово новий для України сервіс kub.pb.ua, що дозволить малому бізнесу та підприємцям залучати на свій розвиток гроші громадян і компаній, а жителям країни – вкладати кошти безпосередньо в український бізнес. Як повідомили в банку, за допомогою сервісу "Кредити українському бізнесу" будь-який легальний підприємець зможе розповісти про свій бізнес і залучити інвесторів для його розвитку. А учасники програми зможуть не тільки отримувати вищі відсотки на свої заощадження, але й бачити розвиток проекту, у який інвестували.

"Ми запустили цей проект, щоб допомогти підприємцям України, дати малому бізнесу та населенню можливість отримувати кредити швидко та прозоро, – говорить перший заступник Голови Правління ПриватБанку Олег Гороховський. – Ми віримо, що це буде потужний поштовх для розвитку малого бізнесу та самозайнятості в Україні, пожвавлення ринку кредитування та збільшення кількості робочих місць у країні. Ми зробили так, щоб кожен громадянин України (і не тільки України) міг зробити свій невеликий внесок у розвиток нашої економіки та хоч трохи відчути себе Джорджем Соросом або Ворреном Баффетом :)".

Зацікавлені в залученні інвестицій підприємці та підприємства (ресторани, булочні, шевські майстерні, фотостудії, магазини одягу та ін.) будуть виставляти на майданчику заявки на отримання фінансування до 300 тис. грн, причому в заявці можна не тільки представити бізнес і плани його розвитку, але й запропонувати додаткові бонуси та знижки для майбутніх інвесторів. Заявка на сайті "КУБ" буде активна протягом двох тижнів – якщо проект збере потрібну суму, вона буде перерахована власнику підприємства як платна позика.

"На нашому майданчику будь-який бажаючий може вигідно інвестувати гроші в чийсь бізнес, а будь-який підприємець – розповісти про себе та знайти інвестора для розвитку своєї справи, – говорить Олександр Ніколенко, керівник напряму "Малий і Середній бізнес" ПриватБанку. – Щоб Ваші вкладення були максимально захищені, наші провідні спеціалісти проводять ретельний відбір проектів для фінансування, ґрунтуючись в першу чергу на поточних характеристиках бізнесу та перспективах його розвитку, а не на заставах. Для гарантованого захисту всі вкладення також застраховані".

Доходи інвесторів у рамках нового проекту будуть вищі, ніж пропонують банківські депозити, за рахунок прямого інвестування в бізнес без посередництва самої фінустанови. Інвестиції можна перерахувати з будь-якої банківської картки, а дохід у розмірі 25% річних буде виплачуватися щомісяця на картку. При цьому ПриватБанк, як організатор майданчика, бере на себе зобов’язання перекредитувати позичальника в разі, якщо він зіткнеться з труднощами під час погашення кредиту інвестору, таким чином інвестор обов’язково отримає свої кошти назад.

Також усі позики в системі "КУБ", а відповідно, й інвестиції, будуть в повному обсязі застраховані страховою компанією "Інгосстрах".