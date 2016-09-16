Зростання напруги навколо великих банків знищує довіру інвесторів і б’є по підприємцях - Кінах

Про це заявив голова Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах.

Нагадаємо, наразі Генпрокуратура веде досудове розслідування щодо коштів, виділених НБУ «Приватбанку» на рефінансування. В той же час офіційно визначено, що «Приватбанк» має впродовж 3 років усунути всі порушення та зменшити долю інсайдерів в кредитному портфелі.

«Такий варіант, наскільки відомо, узгоджений з МВФ, який переконаний в надійності банку. Ця установа обслуговує величезну кількість бізнес-операцій, рахунків фізичних та юридичних осіб-підприємців, має програми кредитування малого і середнього бізнесу. Будь-яка нестабільність призведе до неконтрольованих відтоків капіталів, вдарить по підприємцях та фактично знищить будь-яку подальшу довіру інвесторів», – сказав Анатолій Кінах.

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Він нагадав, що у разі запуску процедури націоналізації фінустанови держава повинна була б взяти на себе всі зобов’язання банку – як по кредитам, так і депозитним вкладам. Враховуючи обсяги «Приватбанку», виконати вищезазначені зобов’язання нереально.

УСПП та Антикризова рада громадських організацій неодноразово висловлювали застереження проти так званого очищення банківської системи, коли за короткий проміжок часу були закриті потужні фінансові установи – «Хрещатик», який входив у 20 найбільших в країні, працював з столичним населенням та київськими підприємствами, «Михайлівський» тощо.

"Такі події на фінансовому ринку фактично створили підґрунтя для тіньового перерозподілу активів, власності, усунення конкурентів. Загалом «оздоровлення» призвело, за експертними оцінками, до загальних втрат фізичних та юридичних осіб в 130 млрд. гривень. На жаль, інвестори отримують додаткові сигнали: на непередбачуваний фінансовий ринок не варто заходити", - вважають в УСПП.