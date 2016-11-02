Реалізація промпродукції з початку року зросла майже на 14%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-вересні 2016 року склав 1,223 трильйона гривень, що на 13,6% більше обсягу за січень-вересень 2015 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промислової продукції в переробній промисловості, на яку в січні-вересні 2016 року довелося 65,9% усього обсягу реалізації, склав 805,570 мільярда гривень.

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До видобувної промисловості і розроблення кар'єрів (13% від загального обсягу) реалізація становила 159,494 мільярда гривень.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (20% від загального обсягу) становив 244,322 мільярда гривень.

Найбільший обсяг реалізованої продукції у січні-вересні припав на Дніпропетровську область – 228,948 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні в 2015 році склав 1,5 трильйона гривень, що на 304,926 мільярда гривень, або на 25,5%, більше показника за 2014 рік на рівні 1,119 трильйона гривень.