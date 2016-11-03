Гройсман закликав НБУ вжити заходів для відновлення кредитування малого і середнього бізнесу

Про це очільник уряду сказав під час позачергового засідання уряду.

Він наголосив, що кредитування необхідне для відновлення виробничого потенціалу та зміцнення економічного зростання, що його закладає уряд.

Також Гройсман заявив, що підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн з 1 січня 2017 року є спільним рішенням уряду, президента і парламентської коаліції.

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«Це спільне рішення», - сказав Гройсман, наголосивши, що воно не спричинить інфляційних стрибків чи інших негативних явищ для економіки.