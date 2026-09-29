Підтверджено розробку одразу двох нових проєктів у всесвіті The Last of Us

Обидва проєкти перебувають на початкових етапах, але вони мають розширити межі канонічних подій попередніх ігор.

Студія Naughty Dog офіційно підтвердила розробку двох нових проєктів у всесвіті The Last of Us. Вони розширять межі канонічних подій, показаних в оригінальній дилогії.

Про початок розробки повідомив керівник Naughty Dog Ніл Дракманн під час святкування "Дня The Last of Us". Наразі обидві новинки перебувають на ранніх етапах створення, а що саме вони собою представляють, не уточнюється – це можуть бути й не відеоігри.

За словами Дракманна, команда не стали б повертатися до франшизи без вагомої причини. Відповідно, обидва нові проєкти дійсно заслуговують на те, щоб про них розповіли аудиторії.

Відео дня

У березні 2026 року розробник уже натякав на продовження. У документальному фільмі про створення The Last of Us він говорив, що має концепт, який об’єднає всі три частини в одну історію, але не обов’язково у вигляді гри.

Основна увага Naughty Dog зараз зосереджена на науково-фантастичному екшені Intergalactic: The Heretic Prophet, у якого немає навіть приблизних термінів виходу. Під час її створення творці Last Of Us надихалися "Ковбоєм Бібопом" та "Акірою", а в плані геймплею її називають "найглибшою грою" студії.

Серіал The Last of Us від HBO офіційно продовжено на третій сезон. Він буде зосереджений на історії Еббі та вийде у 2027 році. Раніше стало відомо, що Дракманн покинув проєкт, щоб зосередитися на своїй кар’єрі в ігровій індустрії.

Нагадаємо, зараз у розробці знаходяться ремейки ігор оригінальної трилогії God of War та серіальна адаптація від Amazon.

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