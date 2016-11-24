Київський бізнес зможе заробити на "Євробаченні-2017" 20 млн євро – заступник голови КМДА

17:40, 24 листопада 2016
Підприємництво
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Київський бізнес у 2017 році зможе заробити близько 20 млн євро за два тижні проведення в Україні пісенного конкурсу «Євробачення» завдяки великому потоку туристів.

facebook.ком/1tvua

 Про це повідомив заступник голови Київської міської ради Олексій Резніков.

«Ми очікуємо, що під час «Євробачення» 2017 року Київ відвідає приблизно 21 тис. туристів. Для них у центральній частині міста буде споруджено невелике селище «Євробачення», де будуть різноманітні розваги. Можу з упевненістю сказати, що у нас вистачає готелів для розміщення такої кількості відвідувачів. Загалом ми плануємо, що бізнес зможе виручити 20 млн євро за два тижні. Це наші очікування, а час покаже», - сказав Резніков на форумі в Києві.

За його словами, київська влада робить усе для підвищення інвестиційної привабливості столиці, яка стає популярною майданчиком для проведення міжнародних форумів, тим самим стимулюючи бізнес до дії.

«Ми запускаємо програму промоції Києва. У грудні відбудеться представлення Києва в Ізраїлі, водночас ведемо переговори з іншими європейськими країнами, які робитимуть промоцію Києва та України в цілому. Тому що Київ стає містом, куди світові форуми хочуть приїжджати. Не забувайте, що, крім «Євробачення-2017», Київ прийме у 2017 році фінал чемпіонату світу з хокею, а в 2018 році - фінал футбольного свята», - сказав Резніков.

Як повідомлялося раніше, Київрада передбачила виділення з міського бюджету 200 млн грн на поліпшення інфраструктури і створення позитивного іміджу Києва до проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017». За внесення відповідних змін до міської комплексної цільової програми «Столична культура 2016-2018» під час пленарного засідання Київради проголосували 89 депутатів. 50 млн грн планується виділити ще в 2016 році, решта 150 млн грн – у 2017 році.

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