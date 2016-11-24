Київський бізнес зможе заробити на "Євробаченні-2017" 20 млн євро – заступник голови КМДА
Київський бізнес у 2017 році зможе заробити близько 20 млн євро за два тижні проведення в Україні пісенного конкурсу «Євробачення» завдяки великому потоку туристів.
Про це повідомив заступник голови Київської міської ради Олексій Резніков.
«Ми очікуємо, що під час «Євробачення» 2017 року Київ відвідає приблизно 21 тис. туристів. Для них у центральній частині міста буде споруджено невелике селище «Євробачення», де будуть різноманітні розваги. Можу з упевненістю сказати, що у нас вистачає готелів для розміщення такої кількості відвідувачів. Загалом ми плануємо, що бізнес зможе виручити 20 млн євро за два тижні. Це наші очікування, а час покаже», - сказав Резніков на форумі в Києві.
За його словами, київська влада робить усе для підвищення інвестиційної привабливості столиці, яка стає популярною майданчиком для проведення міжнародних форумів, тим самим стимулюючи бізнес до дії.
«Ми запускаємо програму промоції Києва. У грудні відбудеться представлення Києва в Ізраїлі, водночас ведемо переговори з іншими європейськими країнами, які робитимуть промоцію Києва та України в цілому. Тому що Київ стає містом, куди світові форуми хочуть приїжджати. Не забувайте, що, крім «Євробачення-2017», Київ прийме у 2017 році фінал чемпіонату світу з хокею, а в 2018 році - фінал футбольного свята», - сказав Резніков.
Як повідомлялося раніше, Київрада передбачила виділення з міського бюджету 200 млн грн на поліпшення інфраструктури і створення позитивного іміджу Києва до проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017». За внесення відповідних змін до міської комплексної цільової програми «Столична культура 2016-2018» під час пленарного засідання Київради проголосували 89 депутатів. 50 млн грн планується виділити ще в 2016 році, решта 150 млн грн – у 2017 році.