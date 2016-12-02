У Черкасах на бізнес-форумі презентували програму допомоги бізнесу, яка вирішить проблему безробіття

Як передає кореспондент УНІАН, програму, головна мета якої створення в Україні протягом трьох років одного мільйона робочих місць, представив керуючий черкаського регіонального управління Приватбанку Віктор Шуршин.

Він зауважив, що програма (КУБ) буде запроваджуватися не лише на рівні звичайного фінансування. Її ціль – допомогти якомога більшій кількості підприємців і відповідно – створити нові робочі місця. Тому Приватбанк бере на себе зобов'язання фінансувати нові проекти для розвитку малого та середнього бізнесу, а Український союз промисловців та підприємців, у свою чергу, обіцяє дати підприємцям інструменти для реалізації цих проектів.

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«Окрім фінансування, треба створювати програми, які допомагатимуть навчати. Можна дати людині рибу, а можна дати вудку і навчити її. Навчання дуже важливе, тому необхідно дати інструменти і навчити, як зареєструвати свій бізнес, як розробити бізнес-план тощо. Проект спрямований на те, що зробити бізнес кращим і допомогти підприємцям бути більш конкурентоспроможними», - пояснив Шуршин.

Щоб долучитися до програми, підприємець повинен лише подати заявку на платформі КУБ. Після цього до нього приїдуть спеціалісти і проведуть аналіз його бізнесу, допоможуть отримати фінансування.

«Які наші вимоги? Сума кредитування проектного фінансування від 50 до 300 тисяч. Термін кредитування – 12 місяців. Вартість кредиту – 28% річних. Так, мені здається, це дорого, але ми запрошуємо інвестувати в проекти наших клієнтів. Важко залучати ресурс по низьких ставках. Це справді дорого, але така вже ситуація в країні» - каже Шуршин.

За його словами, наразі прораховано рекомендовану суму компенсації відсотків на одне робоче місце – це 30 тис. грн.

«При створенні одного робочого місця виплатили компенсацію за відсотки, витратили гроші з місцевого бюджету. Але в місцевий бюджет ця сума повернеться протягом 10 місяців у вигляді податку на доходи фізичних осіб та інших. При цьому не буде розходів центру занятості на виплату допомоги по безробіттю. У підсумку в місяць економія – 3 тисячі гривень», - заявив Шуршин.

Він наголосив, що програма абсолютно відкрита і запросив інші банки долучатися до її запровадження в країні.

За словами Шуршина, програма позитивно сприйнята місцевою владою на Черкащині. Її підтримав директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Черкаської ОДА Роман Карманнік, який зазначив, що завдяки програмі Приватбанку відкриваються нові можливості у вирішенні проблем області.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Черкасах в готелі «Апельсин» відкрився перший регіональний бізнес-форум «Україна - країна підприємців» У форумі взяли участь представники малого і середнього бізнесу, а також ті, хто хоче стати підприємцем – загалом близько 100 людей.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та ПриватБанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.