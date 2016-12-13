Американський інвестфонд надасть технічну допомогу роботи українського Офісу просування експорту

Американський урядовий інвестиційний фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) має намір надавати технічну допомогу Офісу просування експорту, що працює при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Як повідомили в Мінекономрозвитку, меморандум про багатосторонньому співробітництві між WNISEF і командою Офісу просування експорту був підписаний в Києві у присутності першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва і торгового представника України Наталія Микольська, а також представників дипломатичних кіл, зокрема, Надзвичайного і Повноважного посла Канади в Україні Романа Ващука.

Коментуючи підписання документа, Кубів зазначив, що уряди США і Канади надають значну підтримку українським реформам. У свою чергу, Микольська звернула увагу, що вперше за 25 років в Україні представлена команда людей, яка цілеспрямовано займається питаннями експорту.

"Ми працюємо над практичними рішеннями для українського бізнесу: проводимо тренінги, надаємо інформацію, організовуємо торговельні місії. У нас вже є багато важливих результатів. А маючи системну підтримку, проектна команда Офісу зможе зробити ще більше", - цитує Микольскую прес-служба Мінекономрозвитку.

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Голова WNISEF Ярослава Джонсон зазначила, що вже зараз Офіс просування експорту став ефективним механізмом просування українського продукту. "Ми у співпраці з канадськими колегами раді допомогти українським експортерам виходити на нові ринки. Це в кінцевому підсумку допомагає створювати нові робочі місця", - сказала Джонсон.

Як повідомляв УНІАН, Офіс просування експорту працює у форматі проектної команди вже більше року. Разом з тим, систематизація його роботи та досягнення конкретних результатів в частині збільшення частки українських товарів на різних ринках була і залишається одним з пріоритетів Мінекономрозвитку і уряду в цілому. Кабінет міністрів називає розвиток експортного потенціалу основою економічного зростання, який має демонструвати Україна, починаючи з 2017 року.