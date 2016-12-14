Приватбанк через платформу "КУБ" прокредитував малий і середній бізнес Тернопільщини на 8 млн грн

Про це в ході регіонального форуму в Тернополі «Україна - країна підприємців» повідомив директор Прикарпатського регіонального управління «Приватбанку» Юрій Акуленко.

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За його словами, банк з квітня профінансував 74 проекти за програмою "КУБ".

Він зазначив, що підприємці зацікавлені у залученні фінансування для розвитку свого бізнесу і кожен день звертаються в банк нові клієнти.

Як повідомляв УНІАН, у квітні найбільший банк України «Приватбанк» запустив онлайн-проект «Кредитування українського бізнесу» (КУБ) для залучення громадян до інвестування в українські підприємства. З допомогою сервісу «КУБ» зацікавлені в залученні інвестицій підприємці будуть виставляти на сайті заявки на отримання фінансування до 300 тис. грн. Також підприємці зможуть пропонувати майбутнім інвесторам додаткові бонуси і знижки.

Довідка УНІАН. «Приватбанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано по 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група «Приватбанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу.