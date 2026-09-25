Росія змістила акцент: на Україну чекає найважчий період у війні, - NYT

Атаки, що можуть тривати цілий день, фактично паралізують життя в великих містах.

Через неспроможність кремлівського диктатора Володмира Путіна вирішити ситуацію на свою користь на полі бою Росія перейшла до "тотальної війни" проти економіки України. На українців може чекати попереду найважчий період, пише The New York Times.

Економічні збитки від російських ударів вже обчислюються мільярдами доларів. Війна на виснаження між Росією та Україною розширюється, охоплюючи економіки обох країн.

Українські чиновники називають поточну російську кампанію "тотальною війною" через її зосередженість на економічному впливі. Хоча Москва протягом усієї війни націлювалася на комерційні об’єкти, масштаби її атак значно зросли.

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Посилення російських бомбардувань стало відповіддю на власні зусилля України, спрямовані на підрив російської економіки. Київ використовує свій дедалі більший арсенал безпілотників вітчизняного виробництва для ударів по російській нафтовій галузі – найціннішому секторі економіки РФ – а також націлює атаки на російські компанії електронної комерції.

Росія змістила акцент на економічну війну, оскільки її просування на полі бою значною мірою зупинилося. Москва прагне збільшити для Європи ціну підтримки воєнних зусиль України. Зростання витрат дає аргументи ультраправим партіям у таких країнах, як Велика Британія, Франція та Німеччина, які виступають проти надання допомоги Україні.

Минулого місяця президент Володимир Зеленський повідомив європейським союзникам, що Україні потрібно 27 мільярдів доларів для покриття бюджетного дефіциту – і це після того, як раніше цього року Євросоюз уже погодив надання позики на суму понад 100 мільярдів доларів.

За оцінками міністерства економіки України, до кінця року економічні збитки від дій Росії сягнуть близько 10 мільярдів доларів. Значна частина цих втрат непрямі: це недоотримані доходи від продажів, втрачені робочі дні та логістичні проблеми.

24 вересня Європейський банк реконструкції та розвитку знизив свій попередній прогноз економічного зростання України на цей рік із 2,2% до 1,5%. Деякі економісти припускають, що рік Україна може завершити з нульовим показником зростання.

Найскладніший етап для економіки та населення

Головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Димитар Богов заявив, що через дефіцит робочої сили та посилення обстрілів Україна вступає у "найскладніший період війни". За його словами, хоча купівельна спроможність населення залишається високою, люди "не мають змоги витрачати кошти".

Атаки на склади призвели до зникнення товарів із полиць магазинів. Удари по портах, залізничному рухомому складу, прикордонних переходах і морських суднах обмежили можливості експорту. Останніми днями окупанти поширили удари на інтернет-інфраструктуру, порушивши доступ до послуг для близько 100 000 домогосподарств.

Наприкінці серпня Росія змінила тактику, збільшивши тривалість повітряних тривог у великих українських містах у денний час. Деякі торговельні підприємства зачиняються під час атак, що призводить до зниження обсягів продажів. Тривалі атаки, що можуть продовжуватися цілий день, фактично паралізують економіку, оскільки люди змушені проводити багато часу в укриттях.

Російські окупанти планують свої атаки з урахуванням сезонних чинників. Влітку вони завдавали ударів по зерносховищах, щоб знищити потужності для зберігання врожаю ще до початку або безпосередньо під час жнив. ЄС терміново постачає до України мобільні зерносховища, однак очікується, що через втрату доходів від продажу врожаю фермери не зможуть обслуговувати кредити, що, ймовірно, матиме негативні наслідки для банківського сектору.

У перший рік повномасштабного вторгнення, що розпочалося в лютому 2022 року, економіка України скоротилася приблизно на 20%, однак відтоді вона демонструє зростання. Важливий напрямок розвитку - сфера оборонних технологій: у 2024 році її обсяги зросли більш ніж удвічі.

Одним із головних викликів є підтримання рівня споживчих витрат, що частково забезпечується завдяки високим зарплатам військових. Україні не загрожує голод, натомість існує ризик економічного спаду та скорочення податкової бази, необхідної для фінансування війни.

Дефіцит бюджету в Україні – останні новини

Через бюджетні обмеження уряд був змушений перенести на кінець року фінансування підготовки енергетичної системи до зимового періоду на суму 39 млрд грн, запланованих до освоєння у вересні.

Водночас багато запитань у аналітиків викликає і проект нового бюджету на 2027 рік. Економіст Олег Пендзин звертає увагу на різке збільшення соціальних видатків в майбутньому кошторисі і зауважує, що незрозуміло, звідки під них планують брати гроші.

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