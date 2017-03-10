Кабмін затвердив пакет законопроектів для покращення позицій України в рейтингу Doing Business

Кабінет міністрів України затвердив пакет дерегуляційних законопроектів, які дозволять Україні значно поліпшити позиції України в рейтингу Doing Business

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.

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За словами першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова, прийняття Верховною Радою зазначених законопроектів, а також набуття чинності дозволить Україні піднятися в рейтингу Doing Business у ТОП-40.

Зокрема, за словами заступника міністра законопроекти виключають вимоги про обов'язкових відбитках печаток на документах, спрощують реєстрацію новостворених підприємств як платників ПДВ.

Законопроекти, що спрощують отримання дозволу на будівництво, запускають механізм адміністративного оскаржень рішень реєстраторів бізнесу. Крім того, за словами Нефедова, запропоновані законопроекти посилюють захист прав міноритарних акціонерів, а також дозволяють спростити процедуру банкрутства з 3 років до 1 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році піднялася на 3 пункти в рейтингу Doing Business – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала у спрощенні відкриття бізнесу (20-е місце з 190), найгірший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце з 190).

За планом уряду, в поточному році наша країна може увійти до ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – в ТОП-20. Однак для цього необхідно прийняти значний пакет законопроектів - понад 30, частина з яких вже зареєстровано в парламенті, а частина має бути затверджена урядом.